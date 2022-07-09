Легионер «Зари»: люблю Украину, поэтому я здесь

Бразильский полузащитник луганской «Зари» Кристиан Фагундес ответил на вопрос, почему он не воспользовался разрешением ФИФА и не покинул украинский клуб.

«Я люблю Украину, поэтому я здесь», — приводит слова бразильца пресс-служба луганского клуба.

Напомним, недавно ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России и Украины до 2023 года. После чего состав многих украинских клубов покинул целый ряд иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» планирует выставить иск ФИФА и потребовать от организации € 50 млн, чтобы компенсировать убытки, понесённые командой вследствие ухода легионеров, которые воспользовались разрешением и приостановили действующие контракты с командой.

Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ.