Легионер «Зари»: люблю Украину, поэтому я здесь

Бразильский полузащитник луганской «Зари» Кристиан Фагундес ответил на вопрос, почему он не воспользовался разрешением ФИФА и не покинул украинский клуб.
«Я люблю Украину, поэтому я здесь», — приводит слова бразильца пресс-служба луганского клуба.
Напомним, недавно ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России и Украины до 2023 года. После чего состав многих украинских клубов покинул целый ряд иностранных футболистов.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» планирует выставить иск ФИФА и потребовать от организации € 50 млн, чтобы компенсировать убытки, понесённые командой вследствие ухода легионеров, которые воспользовались разрешением и приостановили действующие контракты с командой.
Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ.
- 9 июля 2022
-
09:28
-
09:16
-
09:16
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:01
-
07:41
-
07:26
-
07:01
-
06:47
-
06:45
-
06:23
-
06:19
-
06:05
-
05:51
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:17
-
04:56
-
04:38
-
04:21
-
03:50
-
03:32
-
03:30
-
03:06
-
03:01
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
01:48