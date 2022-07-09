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Гжегож Крыховяк перешёл из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

Гжегож Крыховяк перешёл из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»
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Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк продолжить карьеру в дубайском «Аль-Шабабе», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии в своих социальных сетях. Футболист проведёт в новой команде сезон-2022/2023.

Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды.

Футболист стал одним из первых игроков, которые приняли решение покинуть клуб с директивы ФИФА. Более того, появилась информация, что он подговаривал уйти и остальных легионеров «Краснодара». Польский хавбек приостановил соглашение с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.

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