Гжегож Крыховяк перешёл из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк продолжить карьеру в дубайском «Аль-Шабабе», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии в своих социальных сетях. Футболист проведёт в новой команде сезон-2022/2023.
Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды.
Футболист стал одним из первых игроков, которые приняли решение покинуть клуб с директивы ФИФА. Более того, появилась информация, что он подговаривал уйти и остальных легионеров «Краснодара». Польский хавбек приостановил соглашение с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.
- 9 июля 2022
-
09:28
-
09:16
-
09:16
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:01
-
07:41
-
07:26
-
07:01
-
06:47
-
06:45
-
06:23
-
06:19
-
06:05
-
05:51
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:17
-
04:56
-
04:38
-
04:21
-
03:50
-
03:32
-
03:30
-
03:06
-
03:01
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
01:48