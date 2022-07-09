Гжегож Крыховяк перешёл из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк продолжить карьеру в дубайском «Аль-Шабабе», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии в своих социальных сетях. Футболист проведёт в новой команде сезон-2022/2023.



Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды.



Футболист стал одним из первых игроков, которые приняли решение покинуть клуб с директивы ФИФА. Более того, появилась информация, что он подговаривал уйти и остальных легионеров «Краснодара». Польский хавбек приостановил соглашение с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.