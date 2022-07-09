Ферран Торрес: Роналду — один из лучших в истории. Но вокруг «Барсы» всегда много слухов

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал слухи, что в каталонский клуб может перейти форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он поделился мнением об игре футболиста.



«Роналду — один из лучших футболистов в истории. Но вокруг «Барселоны» всегда много слухов. Я не знаю, что ещё могу сказать по этому поводу», — цитирует Торреса Marca.



Ранее стало известно, что Криштиану Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд. Роналду пропустил четыре подряд тренировки «Манчестер Юнайтед». Пропуски Криштиану объясняет «семейными обстоятельствами». В данный момент 37-летний футболист находится в Португалии, где поддерживает физическую форму. Также сообщалось, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».