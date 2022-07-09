Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ферран Торрес: Роналду — один из лучших в истории. Но вокруг «Барсы» всегда много слухов

Ферран Торрес: Роналду — один из лучших в истории. Но вокруг «Барсы» всегда много слухов
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал слухи, что в каталонский клуб может перейти форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он поделился мнением об игре футболиста.

«Роналду — один из лучших футболистов в истории. Но вокруг «Барселоны» всегда много слухов. Я не знаю, что ещё могу сказать по этому поводу», — цитирует Торреса Marca.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд. Роналду пропустил четыре подряд тренировки «Манчестер Юнайтед». Пропуски Криштиану объясняет «семейными обстоятельствами». В данный момент 37-летний футболист находится в Португалии, где поддерживает физическую форму. Также сообщалось, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
Официально: Криштиану Роналду не поедет на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022