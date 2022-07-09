На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди футболисток

Защитница «Арсенала» и сборной Англии Лотте Вуббен-Мой заразилась коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.



23-летняя футболистка покинула расположение национальной команды, которая выступает на чемпионате Европы — 2022 среди женских сборных. Вуббен-Мой не поможет сборной Англии в матче группового этапа Евро-2022 с Норвегией, который состоится 11 июля. Не исключено, что футболистка сможет принять участие в следующем матче английской команды со сборной Северной Ирландии (15 июля).



В преддверии чемпионата Европы коронавирус был обнаружен ещё у двух футболисток сборной Англии — Алекс Гринвуд и Эллен Уайт. Однако футболистки успели восстановиться к старту турнира.



В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 женская сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0.