Женские сборные Канады и Коста-Рики вышли на чемпионат мира — 2023
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Женские сборные Канады и Коста-Рики досрочно вышли на чемпионат мира, который пройдёт в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.
Сборная Коста-Рики начала отборочный турнир с победы в матче с Панамой (3:0), а Канада обыграла Тринидад и Тобаго со счётом 6:0. В следующем туре костариканская женская сборная одержала победу в матче с командой Тринидада и Тобаго со счётом 4:0, а канадская команда одолела Панаму (1:0). Ранее на чемпионат мира пробилась сборная США.
Чемпионат мира 2023 года среди женских сборных пройдёт с 20 июля по 20 августа. Финальный матч турнира состоится в Сиднее (Австралия). Действующим чемпионом мира является сборная США. Женская американская команда выиграла последние два мундиаля, прошедших в 2015 и 2019 годах.
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