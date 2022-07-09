Женские сборные Канады и Коста-Рики вышли на чемпионат мира — 2023

Женские сборные Канады и Коста-Рики досрочно вышли на чемпионат мира, который пройдёт в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.



Сборная Коста-Рики начала отборочный турнир с победы в матче с Панамой (3:0), а Канада обыграла Тринидад и Тобаго со счётом 6:0. В следующем туре костариканская женская сборная одержала победу в матче с командой Тринидада и Тобаго со счётом 4:0, а канадская команда одолела Панаму (1:0). Ранее на чемпионат мира пробилась сборная США.



Чемпионат мира 2023 года среди женских сборных пройдёт с 20 июля по 20 августа. Финальный матч турнира состоится в Сиднее (Австралия). Действующим чемпионом мира является сборная США. Женская американская команда выиграла последние два мундиаля, прошедших в 2015 и 2019 годах.