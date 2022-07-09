Американский журналист: хамка Рапино недостойна Президентской медали свободы США

Американский журналист и спортивный обозреватель New York Post Фил Мушник раскритиковал выбор футболистки сборной США Меган Рапино для вручения высшей гражданской награды страны — Президентской медали свободы. Журналист выпустил материал под названием «Хамка Меган Рапино недостойна Президентской медали свободы».
«Медаль вручается за образцовый вклад в процветание и безопасность США, мир во всём мире и другие важные общественные или личные начинания. Тем не менее Рапино во время прошлого чемпионата мира зарекомендовала себя как образец непримиримого эгоизма, охотно демонстрируя на международной арене презрение к своей стране. В бессмысленном унижении сборной Таиланда (13:0) Рапино занималась собственным тошнотворным самовозвеличиванием. Рапино, капитан сборной, вела себя грубо, издевалась над соперницами и их болельщиками. Она стала заслуженным злодеем того мундиаля.
Никто из штаба Байдена не знал об этом? Никто не провёл 10-минутного исследования? Или все были с этим согласны, одобрили?» — говорится в материале.
- 9 июля 2022
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