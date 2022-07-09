«Монца» представила форму на дебютный сезон в чемпионате Италии

«Монца» анонсировала комплекты формы, в которых она будет выступать на протяжении сезона-2022/2023. Футболка домашнего комплекта представлена в красном цвете с белой вертикальной полосой. Выездная форма выполнена в белой цветовой гамме.

Напомним, «Монца» бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони сумела впервые в своей истории пробиться в высший дивизион чемпионата Италии – Серию А.



«Монца» под руководством Джованни Строппы сумела занять четвёртое место в турнирной таблице Серии Б, набрав 67 очков в 38 матчах, что позволило им принять участие в матчах плей-офф за право выйти в высший дивизион. В первой игре плей-офф «Монца» обыграла «Брешию» (4:2 общ.), а в финальном раунде в захватывающем противостоянии победила «Пизу» (6:4 общ.).