«Монца» представила форму на дебютный сезон в чемпионате Италии

«Монца» анонсировала комплекты формы, в которых она будет выступать на протяжении сезона-2022/2023. Футболка домашнего комплекта представлена в красном цвете с белой вертикальной полосой. Выездная форма выполнена в белой цветовой гамме.
Напомним, «Монца» бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони сумела впервые в своей истории пробиться в высший дивизион чемпионата Италии – Серию А.
«Монца» под руководством Джованни Строппы сумела занять четвёртое место в турнирной таблице Серии Б, набрав 67 очков в 38 матчах, что позволило им принять участие в матчах плей-офф за право выйти в высший дивизион. В первой игре плей-офф «Монца» обыграла «Брешию» (4:2 общ.), а в финальном раунде в захватывающем противостоянии победила «Пизу» (6:4 общ.).
- 9 июля 2022
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