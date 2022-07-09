Помазун: если появится хороший вариант в Европе, хотел бы попробовать себя там

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился мнением о возможном переезде в Европу. Он также рассказал, как складывались переговоры клуба из Екатеринбурга с московскими армейцами.
«ЦСКА отпустил меня в Екатеринбург без проблем. В ЦСКА понимают, что мне нужна игровая практика. Что лучше я буду выходить каждую неделю на поле и показывать себя, чем сидеть на скамейке.
Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым мы начали общаться по поводу нового сезона ещё в апреле. Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы. Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе», — цитирует Помазуна «Областная газета».
- 9 июля 2022
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