Помазун: если появится хороший вариант в Европе, хотел бы попробовать себя там

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился мнением о возможном переезде в Европу. Он также рассказал, как складывались переговоры клуба из Екатеринбурга с московскими армейцами.



«ЦСКА отпустил меня в Екатеринбург без проблем. В ЦСКА понимают, что мне нужна игровая практика. Что лучше я буду выходить каждую неделю на поле и показывать себя, чем сидеть на скамейке.



Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым мы начали общаться по поводу нового сезона ещё в апреле. Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы. Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе», — цитирует Помазуна «Областная газета».