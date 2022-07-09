Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помазун: если появится хороший вариант в Европе, хотел бы попробовать себя там

Помазун: если появится хороший вариант в Европе, хотел бы попробовать себя там
Комментарии

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился мнением о возможном переезде в Европу. Он также рассказал, как складывались переговоры клуба из Екатеринбурга с московскими армейцами.

«ЦСКА отпустил меня в Екатеринбург без проблем. В ЦСКА понимают, что мне нужна игровая практика. Что лучше я буду выходить каждую неделю на поле и показывать себя, чем сидеть на скамейке.

Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым мы начали общаться по поводу нового сезона ещё в апреле. Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы. Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе», — цитирует Помазуна «Областная газета».

В РПЛ за неделю — больше 15 трансферов! Важные переходы, которые вы могли упустить В РПЛ за неделю — больше 15 трансферов! Важные переходы, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022