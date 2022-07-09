Поль Погба прибыл на медосмотр перед переходом в «Ювентус»

Французский полузащитник Поль Погба прибыл на медицинский осмотр перед переходом в «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальных сетях.
После прохождения медосмотра Погба заключит контракт с итальянским клубом. Ранее у французского футболиста истекло соглашение с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что контракт Погба с туринцами будет рассчитан на четыре года.
Фото: соцсети Джанлуки Ди Марцио
Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». Француз был игроком туринского клуба с 20212 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В составе «Ювентуса» полузащитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии.
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