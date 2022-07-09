Бывший защитник ЦСКА Магнуссон перешёл в греческий «Панатинаикос»
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Исландский защитник Хёрдур Магнуссон, который раньше выступал за ЦСКА, продолжит карьеру в «Панатинаикосе», сообщает пресс-служба греческого клуба. Экс-футболист московских армейцев подписал двухлетнее соглашение.
Ранее ходили слухи, что 29-летний футболист, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России. Также у Магнуссона были предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга». После этого ЦСКА предложил Магнуссону новый контракт, но футболиста не устроили его условия.
29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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