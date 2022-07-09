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Илья Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки

Илья Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки
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Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о желании попасть в еврокубки вместе с клубом из Екатеринбурга. Напомним, на данный момент все российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Урал» мог бы играть на уровне Лиги конференций, Лиги Европы. Тот же «Будё-Глимт» из Норвегии. Команда, которая в Лиге конференций вышла из группы, где была «Рома»! И дошла до четвертьфинала. Для «Урала» такое тоже возможно. Это же футбол! Игра, где каждая команда способна на сенсацию. Вспомните сборную Дании в 1992 году, которую почти отправили в отпуск, а она в итоге выиграла чемпионат Европы. У «Урала», думаю, был хороший шанс пробиться в Европу в финале Кубка России с «Локомотивом», но, к сожалению, не сложилось. Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки», — цитирует Помазуна «Областная газета».

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