Илья Помазун: было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о желании попасть в еврокубки вместе с клубом из Екатеринбурга. Напомним, на данный момент все российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
«Урал» мог бы играть на уровне Лиги конференций, Лиги Европы. Тот же «Будё-Глимт» из Норвегии. Команда, которая в Лиге конференций вышла из группы, где была «Рома»! И дошла до четвертьфинала. Для «Урала» такое тоже возможно. Это же футбол! Игра, где каждая команда способна на сенсацию. Вспомните сборную Дании в 1992 году, которую почти отправили в отпуск, а она в итоге выиграла чемпионат Европы. У «Урала», думаю, был хороший шанс пробиться в Европу в финале Кубка России с «Локомотивом», но, к сожалению, не сложилось. Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки», — цитирует Помазуна «Областная газета».
- 9 июля 2022
-
12:25
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:36
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:52
-
10:30
-
10:26
-
10:16
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:16
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:01
-
07:41
-
07:26
-
07:01
-
06:47
-
06:45
-
06:23