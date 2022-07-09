Сборная Аргентины представила форму на ЧМ-2022

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) представила новую домашнюю форму национальной команды. Именно в этой экипировке футболисты сборной Аргентины будут выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



Форма сборной Аргентины выполнена в белом цвете с голубыми вертикальными полосами. Рукава и воротник окрашены в чёрный цвет. На груди расположена эмблема AFA и логотип технического спонсора сборной Аргентины — немецкой компании adidas.

Фото: пресс-служба AFA

Фото: пресс-служба AFA

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финальный матч турнира состоится на «Национальном стадионе» в Лусаиле. Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.