Сборная Аргентины представила форму на ЧМ-2022

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) представила новую домашнюю форму национальной команды. Именно в этой экипировке футболисты сборной Аргентины будут выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Форма сборной Аргентины выполнена в белом цвете с голубыми вертикальными полосами. Рукава и воротник окрашены в чёрный цвет. На груди расположена эмблема AFA и логотип технического спонсора сборной Аргентины — немецкой компании adidas.
Фото: пресс-служба AFA
Фото: пресс-служба AFA
Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финальный матч турнира состоится на «Национальном стадионе» в Лусаиле. Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
- 9 июля 2022
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