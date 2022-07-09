Бушманов считает, что у «Спартака» есть неплохие шансы на Суперкубок

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак».

«Жду интересной игры, где обе команды будут атаковать и стремиться к победе. Думаю, что шансы в этом матче 50 на 50. «Спартак» не побеждает в Питере 10 лет? Я сказал, что шансы 50 на 50. Наверное, исходя из того, что «Зенит» чемпион и играет дома — они фавориты. Но, в одной игре всё возможно. Поэтому, у «Спартака» шансы есть. И они неплохие», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.