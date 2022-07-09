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Мостовой: матч ветеранов — замечательно, но надо изменить формат. Тяжело бегать в 50 лет

Мостовой: матч ветеранов — замечательно, но надо изменить формат. Тяжело бегать в 50 лет
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от матча ветеранов клуба с «Зенитом». Напомним, встреча, которая состоялась 8 июля, завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0.

«Вчера матч получился хорошим, всё прошло замечательно, но мне кажется, что надо поменять немного формат. Тяжело всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет, а кому-то 45. Разница огромная, поэтому «Зенит» и выиграл.

Проводить подобные матчи каждый год? Думаю, можно, это замечательная идея. Но, повторюсь, надо изменить формат. Перед чемпионатом мира были выставочные матчи, играли мы в формате 5 на 5 на упрощённой, укороченной коробке. Можно сделать формат 8 на 8 и чтобы болельщики стояли у кромки поля», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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