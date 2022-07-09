Мостовой: матч ветеранов — замечательно, но надо изменить формат. Тяжело бегать в 50 лет

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от матча ветеранов клуба с «Зенитом». Напомним, встреча, которая состоялась 8 июля, завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0.
«Вчера матч получился хорошим, всё прошло замечательно, но мне кажется, что надо поменять немного формат. Тяжело всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет, а кому-то 45. Разница огромная, поэтому «Зенит» и выиграл.
Проводить подобные матчи каждый год? Думаю, можно, это замечательная идея. Но, повторюсь, надо изменить формат. Перед чемпионатом мира были выставочные матчи, играли мы в формате 5 на 5 на упрощённой, укороченной коробке. Можно сделать формат 8 на 8 и чтобы болельщики стояли у кромки поля», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 9 июля 2022
-
14:01
-
13:41
-
13:34
-
13:16
-
13:15
-
13:00
-
12:43
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:36
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:52
-
10:30
-
10:26
-
10:16
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:16
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:35