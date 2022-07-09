Португалия — Швейцария: прямая трансляция игры женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 9 июля, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд Португалия — Швейцария. Игра пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире матч Португалия — Швейцария покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с чешкой Яной Адамковой. Ассистенты рефери — чешка Луцие Ратайнова и представительница Словакии Мария Сукеникова.



Соперниками женских сборных Португалии и Швейцарии по группе С являются команды Нидерландов и Швеции. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующий чемпион Европы — сборная Нидерландов.