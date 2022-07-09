Нидерланды — Швеция: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 9 июля, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд Нидерланды — Швеция. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч женских сборных Нидерландов и Швеции покажет телеканал «Матч».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с рефери из Уэльса Черил Фостер. Ассистенты рефери — ирландка Мишель О'Нил и представительница Кипра Поликсени Иродоту.
Соперниками женских сборных Нидерландов и Швеции по группе С являются национальные команды Швейцарии и Португалии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч соревнований пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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