Нидерланды — Швеция: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 9 июля, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд Нидерланды — Швеция. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч женских сборных Нидерландов и Швеции покажет телеканал «Матч».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с рефери из Уэльса Черил Фостер. Ассистенты рефери — ирландка Мишель О'Нил и представительница Кипра Поликсени Иродоту.



Соперниками женских сборных Нидерландов и Швеции по группе С являются национальные команды Швейцарии и Португалии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч соревнований пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.