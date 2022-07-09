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«Факел» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Торпедо»

«Факел» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Торпедо»
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В товарищеском матче воронежский «Факел» встречался с московским «Торпедо». Игра прошла в Учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах и завершилась победой воронежской команды со счётом 2:1.

На 52-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко. На 86-й минуте форвард «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счёт. Через три минуты нападающий воронежской команды Матвей Ивахнов забил победный гол.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Торпедо» и «Факел» вышли в Российскую Премьер-Лигу. Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с «Сочи», а «Факел» встретится с «Краснодаром». Обе встречи состоятся 17 июля. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 июля 2022, суббота. 11:05 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
0:1 Лебеденко – 52'   1:1 Гонгадзе – 86'   2:1 Ивахнов – 89'
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