Эрик тен Хаг рассказал о подготовке «Манчестер Юнайтед» к новому сезону

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как команда готовится к старту нового сезона-2022/2023. Специалист рассказал, в какой манере будут действовать футболисты.
«Конечно, я хочу поделиться с футболистами энергией. Но игроки и сами очень хорошо работают. Они упорно тренируются, предельно сконцентрированы и дают друг другу силы. Вы видите, что они получают удовольствие от футбола, им нравится играть вместе. А я в это время должен учиться, знакомиться с составом, с персоналом, с игроками.
Наша цель — постараться добиться своей манеры игры. Наш штаб объясняет игрокам, что в каждой ситуации нужно действовать проактивно. У нас смелая команда. Мы хотим владеть мячом, предлагать друг другу разные варианты. То же самое касается и работы без мяча — мы хотим показывать хороший прессинг», — цитирует Эрика тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 9 июля 2022
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