Футболистка сборной Испании Бонмати: Путельяс вдохновила нас на победу в игре с Финляндией

Полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати после матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд с Финляндией (4:1) рассказала, какую роль испанская футболистка Алексия Путельяс сыграла в победе сборной.



«Алексия была с нами в раздевалке, мотивировала нас своими словами и вдохновила нас на победу. Думаю, Алексия хотела насладиться этим чемпионатом Европы. Ей действительно не повезло, она хотела поддержать нас и быть частью этого момента. Мы готовились к этому турниру много лет, и иногда случается то, чего не ожидаешь. Для нас было важно, чтобы она была с нами», — приводит слова Бонмати BBC.



Напомним, за день до старта чемпионата Европы Путельяс получила травму на тренировке. В ходе медицинского обследования у футболистки был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.