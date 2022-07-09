Футболистка сборной Испании Бонмати: Путельяс вдохновила нас на победу в игре с Финляндией

Полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати после матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд с Финляндией (4:1) рассказала, какую роль испанская футболистка Алексия Путельяс сыграла в победе сборной.
«Алексия была с нами в раздевалке, мотивировала нас своими словами и вдохновила нас на победу. Думаю, Алексия хотела насладиться этим чемпионатом Европы. Ей действительно не повезло, она хотела поддержать нас и быть частью этого момента. Мы готовились к этому турниру много лет, и иногда случается то, чего не ожидаешь. Для нас было важно, чтобы она была с нами», — приводит слова Бонмати BBC.
Напомним, за день до старта чемпионата Европы Путельяс получила травму на тренировке. В ходе медицинского обследования у футболистки был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
- 9 июля 2022
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