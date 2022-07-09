Ярцев: «Спартаку» будет очень трудно выиграть Суперкубок. «Зенит» — великолепная команда

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом». Он отметил, что клуб из Санкт-Петербурга имеет футболистов более высокого уровня.



«Конечно, «Зенит» по составу, уровню повыше «Спартака». У нас новый тренер, который недавно приступил к работе. Сколько и чего Абаскаль смог сделать за это время, как изменил команду, стиль игры, мы не знаем, но будем наблюдать.



Мы же ни разу не видели пока игру «Спартака» при нём. Матч за Суперкубок один. Можно собраться и выиграть этот один матч. Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.