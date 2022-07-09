Хавбека «Реала» Федерико Вальверде и его жену ограбили во время отдыха на Ибице

Мина Бонино, жена полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, рассказала, как они с супругом стали жертвами ограбления на Ибице.



«Когда мы приехали домой, повар уже был там. Он сказал, что ключ один и он собирается взять его с собой, чтобы на следующий день приготовить завтрак, не беспокоя нас.



На следующий день я не могла встать с кровати. Я написала домработнице, чтобы она забрала моего сына, потому что мне было очень плохо. Через час я спустилась вниз и увидела три своих чемодана в гостиной. Там валялись мои вещи, а домработница всё убирала. Она спросила: «Вы что-то искали?» Поскольку я всё ещё была под чем-то, я, должно быть, рассмеялась. Я ничего не понимала.



Когда мы собрались на пляж, я решила захватить с собой немного денег. Открыла кошелёк и увидела, что он пуст. Потом появился повар, который сказал мне, что пришёл утром и увидел беспорядок. Позже пришли сотрудники риэлторской компании. Они разыграли красивый спектакль и рассказали, что в еду могли что-то подмешать. Они считали, что это был повар. Мы отправились в больницу, но все тесты на запрещённые вещества оказались отрицательными», — написала Бонино на своей странице в социальных сетях.