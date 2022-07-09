Ринат Билялетдинов: «Спартак» не может создать «Зениту» проблем в Суперкубке

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Если «Спартак» выиграет, удивлюсь в какой-то степени, но несильно. Допустить можно, но какой процент? Пусть специальные компании рассчитывают коэффициенты, проценты удачи, при которых «Спартак» выиграет.



Считаю, что «Зенит» — фаворит, причём явный. Они добьются победы очень уверенно. В Суперкубке проблем «Зениту» Спартак» пока не может создать из-за класса игроков, сыгранности, плюс домашние стены на стороне сине-бело-голубых», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.