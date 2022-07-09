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Гаджиев: «Зенит» будет доминировать, но спартачи должны ответить порывом эмоций

Гаджиев: «Зенит» будет доминировать, но спартачи должны ответить порывом эмоций
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. «Спартак» сыграет с «Зенитом». Он выразил уверенность, что доминировать будет клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» будет доминировать. Жду эмоционального всплеска от спартачей, которые должны зарядиться от того, что матч в Питере, а не на нейтральном поле. Такие эмоции для достижения позитивного результата хороши.

По потенциалу, по возможностям — «Зенит» выше. Он должен доминировать. Чем ответит «Спартак»? Порывом. Без эмоций в футбол не сыграешь, как и художник картину не нарисует», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча состоится сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Она стартует в 19:00 мск.

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