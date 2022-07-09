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«Крылья Советов» разгромили «Урал» в товарищеском матче

«Крылья Советов» разгромили «Урал» в товарищеском матче
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В товарищеском матче «Урал» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На шестой минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич. На 63-й минуте защитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко открыл счёт. Через две минуты хавбек Сергей Пиняев упрочил преимущество самарской команды. В дополнительное время матча итоговый счёт установил полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба.

По итогам сезона-2021/2022 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» завершил сезон на 12-м месте. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 июля 2022, суббота. 13:15 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
0 : 3
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Коваленко – 63'   0:2 Пиняев – 65'   0:3 Якуба – 90+24'
Удаления: Мишкич – 6' / нет
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