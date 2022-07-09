«Крылья Советов» разгромили «Урал» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Урал» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На шестой минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич. На 63-й минуте защитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко открыл счёт. Через две минуты хавбек Сергей Пиняев упрочил преимущество самарской команды. В дополнительное время матча итоговый счёт установил полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба.



По итогам сезона-2021/2022 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» завершил сезон на 12-м месте. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.