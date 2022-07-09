«Ростов» объявил о заключении контракта с форвардом «Динамо» Комличенко
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовской команды. Форвард заключил с ростовчанами контракт, рассчитанный на четыре года, до лета 2026 года.
«Мы рады вновь приветствовать футболиста в составе «Ростова» и желаем ему голов, побед и крутой игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
В прошлом сезоне Комличенко выступал за «Ростов» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах за ростовский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Игроком «Динамо» Комличенко был с января 2020 года.
По итогам сезона-2021/2022 «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.
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