«Ростов» объявил о заключении контракта с форвардом «Динамо» Комличенко

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовской команды. Форвард заключил с ростовчанами контракт, рассчитанный на четыре года, до лета 2026 года.



«Мы рады вновь приветствовать футболиста в составе «Ростова» и желаем ему голов, побед и крутой игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

В прошлом сезоне Комличенко выступал за «Ростов» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах за ростовский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Игроком «Динамо» Комличенко был с января 2020 года.

По итогам сезона-2021/2022 «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.