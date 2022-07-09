«Мы помним разгром «Спартака» 7:1. «Зенит» — фаворит». Гришин — о Суперкубке

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. «Спартак» сыграет с «Зенитом».



«По сыгранности в команде и по тому, как играют в последнее время, «Зенит» — фаворит. Мы помним разгром «Спартака» 7:1 на поле «Зенита». «Зенит» играет у себя дома в Питере — никуда лететь не надо. Команда готова, травм нет.



В футболе всё бывает. Может и «Спартак» выиграть. «Спартак» в последнее время при Ваноли неплохо смотрелся. Сейчас поменялся тренер, его никто не знает. Хочется увидеть, во что команда сыграет. Думаю, им надо играть в два нападающих: Николсон и Соболев. В таком случае у Питера будут проблемы, потому что в «Зените» проблемы с защитниками: кроме Чистякова, ни одного центрального защитника нет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Встреча состоится сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Она стартует в 19:00 мск.