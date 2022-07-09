Агент Комличенко объяснил, почему нападающий решил перейти в «Ростов» из «Динамо»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, объяснил решение клиента перейти из «Динамо» в «Ростов».
«Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, форвард заключил с ростовчанами контракт, рассчитанный на четыре года, до лета 2026 года. В прошлом сезоне Комличенко выступал за «Ростов» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах за ростовский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
- 9 июля 2022
-
16:53
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:28
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:34
-
13:16
-
13:15
-
13:00
-
12:43
-
12:39
-
12:25
-
12:19