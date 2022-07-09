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Агент Комличенко объяснил, почему нападающий решил перейти в «Ростов» из «Динамо»

Агент Комличенко объяснил, почему нападающий решил перейти в «Ростов» из «Динамо»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, объяснил решение клиента перейти из «Динамо» в «Ростов».

«Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, форвард заключил с ростовчанами контракт, рассчитанный на четыре года, до лета 2026 года. В прошлом сезоне Комличенко выступал за «Ростов» на правах аренды. Форвард принял участие в 29 матчах за ростовский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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