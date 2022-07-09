Агент Вендела: финальное решение за «Зенитом». Приостанавливать контракт не будем

Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о планах своего клиента. Он отметил, что «Фламенго» испытывает к футболисту реальный интерес. Но игрок не собирается приостанавливать контракт с клубом из Санкт-Петербурга.



«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за «Зенитом».



Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за всё», — сказал Барбьери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

24-летний бразилец в сезоне-2021/2022 провёл за «Зенит» 35 матчей, забив четыре мяча – три в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.