Жиго на русском языке обратился к «Спартаку» перед матчем за Суперкубок

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за «Спартак», обратился к бывшим одноклубникам. Он пожелал им удачи в матче за Суперкубок России, который пройдёт сегодня, 9 июля.
«Всем привет! Удачи сегодня! Только победа! Вперед, «Спартак»!» — сказал Жиго по-русски.
Жиго покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона. Он перешёл в «Марсель».
Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы. Доходы РФС от проведения матча будут направлены на гуманитарные цели, в том числе — в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.
Вместе с игрой между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики увидят масштабную шоу-программу, в том числе — торжественную церемонию открытия с живым исполнением национального гимна России и концерт перед церемонией награждения. Все приглашённые музыканты по соглашению с РФС выступят на Суперкубке безвозмездно.
Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.
- 9 июля 2022
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