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«Мир» стал титульным спонсором РПЛ

«Мир» стал титульным спонсором РПЛ
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Национальная платёжная система «Мир» стала титульным спонсором Российской Премьер-Лиги. Об этом было объявлено во время специальной пресс-конференции, на которой присутствовали и. о. президента РПЛ Александр Алаев и генеральный директор «Мира» Владимир Комлев.

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее титульным спонсором Российской Премьер-Лиги была компания «Тинькофф».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые завоевали золотые медали за три тура до конца сезона.

Новый сезон в России стартует уже сегодня, 9 июля. Традиционно он открывается матчем за Суперкубок России. Первый трофей в новом сезоне оспорят «Спартак» и «Зенит». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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