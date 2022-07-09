«Мир» стал титульным спонсором РПЛ

Национальная платёжная система «Мир» стала титульным спонсором Российской Премьер-Лиги. Об этом было объявлено во время специальной пресс-конференции, на которой присутствовали и. о. президента РПЛ Александр Алаев и генеральный директор «Мира» Владимир Комлев.
Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее титульным спонсором Российской Премьер-Лиги была компания «Тинькофф».
Напомним, в прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые завоевали золотые медали за три тура до конца сезона.
Новый сезон в России стартует уже сегодня, 9 июля. Традиционно он открывается матчем за Суперкубок России. Первый трофей в новом сезоне оспорят «Спартак» и «Зенит». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- 9 июля 2022
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