В РПЛ прокомментировали подписание контракта с новым титульным спонсором

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о том, что компания «Мир» стала титульным спонсором РПЛ. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Мы очень благодарны компании «Мир». За то, что поверили в нас, за то, что готовы с нами идти. Хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и Александра Дюкова, которые многое сделали, чтобы это соглашение стало реальностью. За пять лет сотрудничества РФС с «Миром» могу сказать о компании только положительные слова. «Мир» – современная компания, которая отвечает всем требованиям нынешней реальности. С таким партнёром нам удастся многое сделать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Также о подписании контракта с РПЛ высказался генеральный директор компании «Мир» Владимир Комлев.

«Для нас взаимодействие с футболом начинается не сегодня – для нас это просто новая ступенька, логичное и важное продолжение нашего взаимодействия. Нам очень важно поддерживать национальные ценности, а футбол самый популярный вид спорта, любимый миллионами в России. К сожалению, сейчас сборная отстранена от международных турниров, поэтому нам очень важно поддержать Премьер-лигу, массовый футбол, который любим миллионами болельщиков по всему миру. Мы получили возможность донести наши ценности и выгоды до многих поклонников футбола. Я очень благодарен Александру Дюкову, что этот контракт состоялся», — сказал Комлев.