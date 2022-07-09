Гендиректор «Мира» прокомментировал заключение контракта о спонсорстве РПЛ

Генеральный директор компании «Мир» Владимир Комлев прокомментировал заключение контракта с Российской Премьер-Лигой. Ранее было объявлено, что «Мир» станет титульным спонсором РПЛ.
«Контракт заключён на четыре года, но это может быть не предел.
Мы со своей стороны считаем, что чем больше хороших и важных соревнований, тем больше мы рады. Мы со своей стороны не видим ничего такого
Одним из пунктов обсуждения титульного партнёрства с РПЛ был тот факт, что мы продолжим сотрудничество с РФС. Для нас это расширение сотрудничества, его масштаба, но не замена одно на другое», — передаёт слова Комлева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
РПЛ подписало контракт с МИРом:
Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее титульным спонсором Российской Премьер-Лиги была компания «Тинькофф».
- 9 июля 2022
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