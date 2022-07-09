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Гендиректор «Мира» прокомментировал заключение контракта о спонсорстве РПЛ

Гендиректор «Мира» прокомментировал заключение контракта о спонсорстве РПЛ
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Генеральный директор компании «Мир» Владимир Комлев прокомментировал заключение контракта с Российской Премьер-Лигой. Ранее было объявлено, что «Мир» станет титульным спонсором РПЛ.

«Контракт заключён на четыре года, но это может быть не предел.

Мы со своей стороны считаем, что чем больше хороших и важных соревнований, тем больше мы рады. Мы со своей стороны не видим ничего такого

Одним из пунктов обсуждения титульного партнёрства с РПЛ был тот факт, что мы продолжим сотрудничество с РФС. Для нас это расширение сотрудничества, его масштаба, но не замена одно на другое», — передаёт слова Комлева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

РПЛ подписало контракт с МИРом:

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее титульным спонсором Российской Премьер-Лиги была компания «Тинькофф».

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