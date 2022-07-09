Гендиректор «Зенита»: зачем провожу ритуал перед матчем со «Спартаком»? Скоро узнаете
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался перед матчем за Суперкубок России с московским «Спартаком». В частности, функционер ответил на вопрос о своём «ритуале» с заговариванием ворот соперника перед играми.
«Зачем ритуал перед матчем? Скоро узнаете. На скамейке, как вчера, сегодня не буду», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что ранее Медведев неоднократно заговаривал ворота соперников «Зенита».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток рефери прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
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