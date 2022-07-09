В «Зените» рассказали, когда бразильские новички Иван и Мантуан прилетят в Россию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда новички команды вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан прилетят в Россию.

«Правда ли, что Иван и Мантуан прилетят 13 июля? Да. Собираются на матч с «Химками»? Естественно, а куда им ещё?» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, бразильские футболисты будут выступать за «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса». Иван и Мантуан стали частью сделки между клубами, по результатам которой в «Коринтианс» отправился нападающий сине-бело-голубых Юри Алберто.

Алберто выступал за «Зенит» с января текущего года. Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 16 млн.