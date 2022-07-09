Гендиректор «Зенита»: футбол состоится при любой погоде. Крыша закрыта — никто не намокнет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч за Суперкубок России с московским «Спартаком» состоится при любой погоде.

«Футбол же состоится при любой погоде. Закрыта крыша — никто не намокнет. Обсуждал ли с властями города закрытие станции метро «Зенит»? Нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 9 июля. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.