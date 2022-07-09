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Гендиректор «Зенита»: футбол состоится при любой погоде. Крыша закрыта — никто не намокнет

Гендиректор «Зенита»: футбол состоится при любой погоде. Крыша закрыта — никто не намокнет
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч за Суперкубок России с московским «Спартаком» состоится при любой погоде.

«Футбол же состоится при любой погоде. Закрыта крыша — никто не намокнет. Обсуждал ли с властями города закрытие станции метро «Зенит»? Нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 9 июля. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.

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