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Гендиректор «Зенита» поговоркой ответил на вопрос о создании Кубка лиги

Гендиректор «Зенита» поговоркой ответил на вопрос о создании Кубка лиги
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о создании Кубка Российской Премьер-Лиги.

«Есть поговорка: хоть груздем назови — главное в печку не сажай. Уверен, что будет найдено решение с увеличением количества игр: будет ли это Кубок лиги или модернизированный Кубок России — другой вопрос», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что организаторы Кубка лиги нашли спонсоров, готовых вложить более 3 млрд рублей в турнир. Согласно решению исполкома РФС, 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели и заключения контрактов со спонсорами.

В РФС считают, что турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного дохода для клубов РПЛ.

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