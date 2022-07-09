Гендиректор «Зенита» поговоркой ответил на вопрос о создании Кубка лиги

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о создании Кубка Российской Премьер-Лиги.
«Есть поговорка: хоть груздем назови — главное в печку не сажай. Уверен, что будет найдено решение с увеличением количества игр: будет ли это Кубок лиги или модернизированный Кубок России — другой вопрос», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее стало известно, что организаторы Кубка лиги нашли спонсоров, готовых вложить более 3 млрд рублей в турнир. Согласно решению исполкома РФС, 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели и заключения контрактов со спонсорами.
В РФС считают, что турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного дохода для клубов РПЛ.
- 9 июля 2022
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