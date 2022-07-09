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Сборные Португалии и Швейцарии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022

Сборные Португалии и Швейцарии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Португалии: Перейра, Амадо, Марчао, Кошта, Гомеш, Нортон, Пинто, Долорес Силва, Боржес, Джессика Силва, Диана Силва.

Сборная Швейцарии: Тальманн, Мариц, Кивик, Каллигарис, Айгбогун, Ройтелер, Мэндли, Црногорчевич, Соу, Вельти, Бахманн.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с чешской рефери Яной Адамковой. Ей будут помогать ассистентки Луци Ратаёва (Чехия) и Мария Сукеникова (Словакия). В роли резервного рефери выступит Ивана Мартинчич (Хорватия).

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