Сборные Португалии и Швейцарии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Сборная Португалии: Перейра, Амадо, Марчао, Кошта, Гомеш, Нортон, Пинто, Долорес Силва, Боржес, Джессика Силва, Диана Силва.
Сборная Швейцарии: Тальманн, Мариц, Кивик, Каллигарис, Айгбогун, Ройтелер, Мэндли, Црногорчевич, Соу, Вельти, Бахманн.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с чешской рефери Яной Адамковой. Ей будут помогать ассистентки Луци Ратаёва (Чехия) и Мария Сукеникова (Словакия). В роли резервного рефери выступит Ивана Мартинчич (Хорватия).
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