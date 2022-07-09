Сборные Португалии и Швейцарии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Сборная Португалии: Перейра, Амадо, Марчао, Кошта, Гомеш, Нортон, Пинто, Долорес Силва, Боржес, Джессика Силва, Диана Силва.



Сборная Швейцарии: Тальманн, Мариц, Кивик, Каллигарис, Айгбогун, Ройтелер, Мэндли, Црногорчевич, Соу, Вельти, Бахманн.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с чешской рефери Яной Адамковой. Ей будут помогать ассистентки Луци Ратаёва (Чехия) и Мария Сукеникова (Словакия). В роли резервного рефери выступит Ивана Мартинчич (Хорватия).