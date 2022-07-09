«Зенит» — «Спартак»: Вендел на 46-й минуте довёл счёт до разгромного

Сегодня, 9 июля, идёт матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча проходит в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 мск.

На 46-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Зенита» Вендел. Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».



Игру обслуживает бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты Москалёва — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.