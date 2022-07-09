Арбитр Федотов: судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Зенита»

Известный российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорном эпизоде, который произошёл во втором тайме матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Полузащитник москвичей Антон Зиньковский упал в чужой штрафной, но арбитр не стал назначать пенальти.



«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Зенита». Это пенальти – Зиньковский прокинул мяч, а вратарь «Зенита» просто его сбил.



Знаю, что на сборах судьям именно про такие эпизоды сказали, что если арбитр назначает пенальти или нет, то VAR не вмешивается. Если бы Москалёв назначил, то Карасёв не полез бы в эпизод. И таких эпизодов, где VAR вмешиваться не будет, в этом сезоне стоит ждать очень много», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.