Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок со «Спартаком»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча за Суперкубок России. «Зенит» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.



«Мне понравились реализация, полный стадион и хорошая реакция болельщиков. На мой взгляд, две команды очень эмоционально провели матч за Суперкубок. «Зенит» закономерно победил — они превзошли «Спартак» по всем показателям. Семак подготовил команду значительно лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.