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Погребняк считает, что Семак войдёт в Зал славы РПЛ

Погребняк считает, что Семак войдёт в Зал славы РПЛ
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Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в матче за Суперкубок. «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

«У Семака четыре чемпионства подряд и три Суперкубка. Конечно, он входит в Зал славы РПЛ. Тренер, который выигрывает трофеи — он уже в истории. Давайте не будем недооценивать наш чемпионат, но я не вижу, кто мог бы составить конкуренцию «Зениту», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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