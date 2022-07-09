Абаскаль — о разгроме от «Зенита»: счёт не отражает того, что было на поле

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России. Москвичи уступили «Зениту» со счётом 0:4.
«Сегодня мы потерпели такое поражение, но результат и счёт не отражают того, что мы видели на поле. Мы создавали моменты, но нам не хватало в завершающей стадии. Мы не можем позволять допускать такие ошибки и дарить такие подарки сопернику.Тем не менее команда показала позитивные моменты. Сегодня мы проиграли, но ни в коем случае мы не будем сильно расстраиваться. Та работа, которую мы проделали, рано или поздно принесёт плоды. Мы пойдём дальше с высоко поднятой головой. Хочу попросить прощения у болельщиков, что мы сегодня не смогли завоевать титул», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 9 июля 2022
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