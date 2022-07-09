Клаудиньо ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо после победы в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0) высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

«Остаюсь! Четыре года контракта, я в «Зените», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Клаудиньо выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 13 августа 2021 года. Контракт 25-летнего бразильского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Клаудиньо составляет € 18 млн.

В минувшем сезоне бразилец сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.