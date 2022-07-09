Абаскаль: «Спартак» должен был забивать «Зениту» в первые 20 минут!

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре своей команды в матче за Суперкубок России. Москвичи уступили «Зениту» со счётом 0:4.
«Я рад иметь такой состав, будет некорректно говорить что-то про футболистов. Мы должны работать с максимальным уважением. Что касается соперничества, мы должны биться не только с «Зенитом», но и с остальными командами, нас в сезоне ожидает много тяжёлых матчей.
Команда смогла доминировать в первые минуты на чужом поле. Мы хорошо использовали и левый фланг, и правый. К сожалению, мы допустили две ошибки, и обе они привели к голам. Но я бы не назвал какой-то момент, когда всё пошло не так. Мы должны были забивать в первые 20 минут! Наша команда должна использовать такие моменты и наказывать соперника», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 9 июля 2022
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