Тренер «Спартака» Абаскаль: ненормально, что Суперкубок играют на поле одной из команд

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. Сегодня, 9 июля, «Спартак» потерпел поражение в матче с «Зенитом» со счётом 0:4. Москвичи были недовольны тем, что встреча пройдёт в Петербурге.
«Я полностью поддерживаю линию нашего клуба и считаю, что такие матчи должны играться на нейтральном поле. Ненормально, что матч за Суперкубок проводится на поле одного из соперников. Но это вопрос к федерации футбола», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
- 9 июля 2022
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