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Романцев — о «Спартаке»: самому не нравится, но сделать ничего не могу. Меня не спрашивают

Романцев — о «Спартаке»: самому не нравится, но сделать ничего не могу. Меня не спрашивают
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, комментируя поражение москвичей в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4), признался, что не видит выхода из ситуации.

«Я не работаю, если вы не в курсе. Надо идти и спрашивать тех, кто брал игроков, кто ставил состав и кто играл на поле. Вот они должны знать. Я болельщик. Мне самому всё это не нравится, но сделать ничего не могу.

Как это исправлять? Не знаю. Я повторяю, что не работаю в клубе. Откуда я знаю. У меня опыт? Меня никто не спрашивает, понимаете? Вот вы спрашиваете, а там люди сидят и ничего не спрашивают. Вернуться? Я не хотел бы», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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