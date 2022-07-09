Гендиректор «Спартака» — о трансферах: давайте мы не будем гнаться за финансовыми мешками

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после разгромного поражения в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом (0:4) высказался о трансферных планах красно-белых.

«Давайте мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно и усиливаться там, где это необходимо, и так, насколько это возможно. Как тогда конкурировать? На поле выходят игроки, и игра может сложиться в одну или другую сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. В этом я уверен.

«Спартак» работает над тем, чтобы сбалансировать команду. Определённые решения есть. В ближайшее время вы обо всём узнаете», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в «Спартак» уже пришли два футболиста — защитник Мацей Рыбус и полузащитник Антон Зиньковский.