Матео Кассьерра высказался о дебютном голе за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга. Колумбиец отличился в матче за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 4:0. Кассьерра вышел на поле во втором тайме и забил уже в компенсированное время, установив окончательный счёт.
«Я отлично чувствую себя в «Зените». Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч — это самое важное. Рад, что смог забить свой первый гол за «Зенит».
Завтра нам нужно будет думать уже о следующей игре.
«Спартак»? Они провели хорошую игру. Но «Зенит» был лучше на протяжении всего матча», — сказал Кассьерра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
- 10 июля 2022
-
00:37
-
00:26
-
00:25
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 9 июля 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:41
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:12
-
23:05
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:57
-
21:55
-
21:50