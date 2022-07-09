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Матео Кассьерра высказался о дебютном голе за «Зенит»

Матео Кассьерра высказался о дебютном голе за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга. Колумбиец отличился в матче за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 4:0. Кассьерра вышел на поле во втором тайме и забил уже в компенсированное время, установив окончательный счёт.

«Я отлично чувствую себя в «Зените». Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч — это самое важное. Рад, что смог забить свой первый гол за «Зенит».

Завтра нам нужно будет думать уже о следующей игре.

«Спартак»? Они провели хорошую игру. Но «Зенит» был лучше на протяжении всего матча», — сказал Кассьерра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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