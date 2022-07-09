Клаудиньо: если ФИФА продлит бан, то моё главное желание — остаться в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что пока не планирует покидать команду. Бразилец сообщил, что не намеревается приостанавливать контракт в соответствии с правилами ФИФА.
«Если ФИФА продлит бан, то моё главное желание — остаться в клубе. У меня ещё четыре или четыре с половиной года контракта. Я полностью счастлив в «Зените», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 9 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга в матче за трофей разгромил «Спартак» со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо интересуются несколько европейских клубов. Отметим, что «Зенит» уже покинул бразильский форвард Юри Алберто, который перешёл в «Коринтианс».
Новость по теме«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
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