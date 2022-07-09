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Клаудиньо рассказал, в каком случае может покинуть «Зенит»

Клаудиньо рассказал, в каком случае может покинуть «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём будущем. Бразилец признался, что не планирует покидать команду, но в долгосрочной перспективе может рассматривать различные варианты.

«Если говорить про отдалённое будущее, если вдруг появится предложение, которое устроит и клуб и меня — и все будут им довольны — то почему бы и нет. Почему бы его не рассмотреть. Но все мои ближайшие планы связаны с «Зенитом», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 9 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга в матче за трофей разгромил «Спартак» со счётом 4:0. Этот матч был первым в сезоне.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо интересуются несколько европейских клубов.

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